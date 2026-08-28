Trump stila la classifica dei presidenti Usa ed è il migliore

Il presidente americano ha pubblicato sui social un ranking personalizzato modellato sull'elenco storico di "Life" del 1948 ma profondamente modificato nei livelli inferiori. Nella graduatoria, Trump si colloca da solo al vertice, mentre inserisce Barack Obama e Joe Biden tra i "fallimenti", insieme a figure già presenti nella lista originale

Il presidente Donald Trump si è autoproclamato "il più grande" presidente nella storia degli Stati Uniti in una classifica pubblicata su Truth Social, escludendo però quasi una dozzina dei suoi precedessori. Il grafico suddivide i presidenti in sei categorie: "Il più grande", "Grande", "Quasi grande", "Nella media", "Sotto la media" e "Fallimenti", con Trump che occupa da solo la categoria più alta.