Trump stila la classifica dei presidenti Usa ed è il migliore

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Trump pubblica la classifica dei presidenti Usa e si autodefinisce il migliore di sempre

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Foto Truth Social Donald Trump

Il presidente americano ha pubblicato sui social un ranking personalizzato modellato sull'elenco storico di "Life" del 1948 ma profondamente modificato nei livelli inferiori. Nella graduatoria, Trump si colloca da solo al vertice, mentre inserisce Barack Obama e Joe Biden tra i "fallimenti", insieme a figure già presenti nella lista originale

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Il presidente Donald Trump si è autoproclamato "il più grande" presidente nella storia degli Stati Uniti in una classifica pubblicata su Truth Social, escludendo però quasi una dozzina dei suoi precedessori. Il grafico suddivide i presidenti in sei categorie: "Il più grande", "Grande", "Quasi grande", "Nella media", "Sotto la media" e "Fallimenti", con Trump che occupa da solo la categoria più alta.

Foto Truth Social Donald Trump
Foto Truth Social Donald Trump

La lista "Life" del 1948

Il modello riprende la storica classifica del magazine Life del 1948, elaborata da 55 studiosi. Nella versione aggiornata al 2026, Trump mantiene intatti i livelli dedicati ai "grandi" presidenti: da Lincoln a Washington, da Franklin Delano Roosevelt a Jefferson, Jackson e Wilson. Invariato anche il gruppo dei "quasi grandi".

Le modifiche introdotte da Trump

Le aggiunte più evidenti compaiono nei livelli inferiori. Nel segmento "medio", Trump inserisce Bill Clinton, assente nella lista originale. Nei gradini successivi, dedicati ai presidenti "sotto la media" e ai "fallimenti", il presidente americano colloca i suoi principali avversari politici: Joe Biden e Barack Obama, affiancati a figure già presenti come Grant e Harding.

Un ranking incompleto

La classifica non è completa: mancano, tra gli altri, Reagan, Ford, Nixon e i due Bush. L'obiettivo non appare quello di costruire un elenco storicamente accurato, ma di proporre una lettura politica personale.

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