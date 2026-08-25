L'anziana è stata sorpresa con 90 grammi di skunk confezionati per la vendita. Alla polizia ha spiegato di aver iniziato a spacciare quando il suo negozio di alimentari è stato distrutto da un incendio

Una donna di 101 anni è stata arrestata in Nigeria con l'accusa di aver venduto illegalmente cannabis in piccole bustine. Esther Ogunmabo è stata fermata il 15 agosto a Ilisan, nello Stato di Ogun, nel sud-ovest del Paese, con 90 grammi di skunk, una varietà di cannabis, confezionati per la vendita.

L'arresto della donna di 101 anni

A riferire dell'arresto è stata la National Drug Law Enforcement Agency, l'agenzia nigeriana per il contrasto al traffico di stupefacenti. Secondo quanto comunicato dall'agenzia, Esther Ogunmabo aveva con sé 90 grammi di skunk suddivisi in piccole confezioni destinate alla vendita a persone della zona. La donna avrebbe spiegato agli agenti di aver iniziato a occuparsi del traffico di droga dopo che un incendio aveva distrutto il suo negozio di alimentari.

Nel corso degli accertamenti, la 101enne avrebbe riferito che una figlia residente a Lagos le forniva la cannabis ogni quattro giorni. La sostanza veniva poi suddivisa in quantità più piccole e venduta localmente. Anche la figlia è stata arrestata nell'ambito dell'operazione.