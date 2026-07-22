Stati Uniti e Arabia Saudita hanno raggiunto un'intesa sul nucleare civile. Ad annunciarlo è stato il Dipartimento dell'Energia americano, che ha definito storico l'accordo: consentirà al regno di realizzare reattori con tecnologia statunitense e, soprattutto, di arricchire l'uranio. Un'operazione dal valore economico elevato, nell'ordine delle decine di miliardi di dollari, che legherà i due Paesi in una cooperazione destinata a durare trent'anni e a incidere in modo profondo sugli equilibri energetici del Medio Oriente e non solo.

Il patto è stato siglato dal segretario all'Energia Usa Chris Wright e dal suo omologo saudita, il principe Abdulaziz bin Salman. Si tratta di un cosiddetto "accordo 123", dalla sezione dell'Atomic Energy Act del 1954 che disciplina la cooperazione nucleare con altri Paesi, accompagnato da un'intesa bilaterale sulle garanzie di sicurezza. Secondo la nota americana, l'intesa apre alle aziende statunitensi un ampio accesso al programma nucleare saudita, a vantaggio dell'industria, dei lavoratori e delle catene di approvvigionamento Usa, contribuendo al tempo stesso a coprire il fabbisogno energetico del regno. Secondo Reuters, un accordo di questo tipo era allo studio da anni, sia durante il primo mandato di Donald Trump sia sotto la presidenza di Joe Biden.

"Rinascita nucleare americana"

Nel presentare l'intesa, il segretario all'Energia Chris Wright ha rivendicato la portata strategica e commerciale dell'operazione. «Questi accordi riflettono il comune impegno dei nostri due Paesi a rafforzare le relazioni commerciali tra Stati Uniti e Arabia Saudita, garantendo prosperità in patria e sicurezza ai nostri alleati all'estero», ha dichiarato. Wright ha assicurato che le intese rispettano i più elevati standard di sicurezza nucleare e non proliferazione, avvalendosi delle migliori tecnologie e degli scienziati sviluppati negli Stati Uniti. "Grazie al presidente Trump, la rinascita nucleare americana è in corso e porterà benefici a lungo termine ai popoli americano e saudita", ha aggiunto.

La stessa nota ufficiale sottolinea che i due accordi promuovono la sicurezza degli Stati Uniti e della regione, garantendo elevati standard di protezione e non proliferazione e rafforzando il vantaggio competitivo americano nella tecnologia nucleare civile.