Individuata nell'insalata prodotta in Messico e servita nei ristoranti Taco Bell di 5 stati americani la causa all’origine dell’epidemia che ha colpito il Paese. A renderlo noto i Cdc statunitensi. L'azienda fornitrice Taylor Farms "ha annunciato il ritiro volontario di tutta la lattuga iceberg proveniente dal Messico centrale" e ha "informato la Fda dell'avvio di una procedura di richiamo"

È la lattuga Iceberg servita nei ristoranti Taco Bell la causa all’origine dell’epidemia di diarrea acuta che ha colpito gli Stati Uniti. A renderlo noto i i Cdc (Centers for Disease Control and Prevention) statunitensi. "Oltre 1.644 persone - fa sapere una nota - sono state infettate da Cyclospora in 5 stati. I casi sono stati segnalati in Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio e West Virginia, con 94 ricoveri. Le infezioni sono state collegate alla lattuga iceberg tritata servita nei ristoranti Taco Bell" degli stati coinvolti". La ciclospora è un parassita responsabile di una violenta infezione intestinale detta ciclosporiasi.

Azienda ritira la lattuga iceberg proveniente dal Messico centrale

"L'indagine di tracciabilità della Fda (Food and Drug Administration) - spiega l'agenzia statunitense - ha identificato un unico fornitore di lattuga iceberg proveniente dal Messico, utilizzata dai ristoranti Taco Bell dove hanno consumato i cibi le persone infette". I Cdc riferiscono che il 17 luglio l'azienda fornitrice Taylor Farms "ha annunciato il ritiro volontario di tutta la lattuga iceberg proveniente dal Messico centrale" e ha "informato la Fda dell'avvio di una procedura di richiamo". L'agenzia precisa che "la lattuga iceberg tritata venduta nei supermercati o servita in altri ristoranti non è interessata", e che l'avviso "riguarda solo i casi di malattia confermati in laboratorio e collegati a questo prodotto, non tutti i casi di ciclosporiasi segnalati al Cdc".