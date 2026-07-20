Individuata nell'insalata prodotta in Messico e servita nei ristoranti Taco Bell di 5 stati americani la causa all’origine dell’epidemia che ha colpito il Paese. A renderlo noto i Cdc statunitensi. L'azienda fornitrice Taylor Farms "ha annunciato il ritiro volontario di tutta la lattuga iceberg proveniente dal Messico centrale" e ha "informato la Fda dell'avvio di una procedura di richiamo"
È la lattuga Iceberg servita nei ristoranti Taco Bell la causa all’origine dell’epidemia di diarrea acuta che ha colpito gli Stati Uniti. A renderlo noto i i Cdc (Centers for Disease Control and Prevention) statunitensi. "Oltre 1.644 persone - fa sapere una nota - sono state infettate da Cyclospora in 5 stati. I casi sono stati segnalati in Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio e West Virginia, con 94 ricoveri. Le infezioni sono state collegate alla lattuga iceberg tritata servita nei ristoranti Taco Bell" degli stati coinvolti". La ciclospora è un parassita responsabile di una violenta infezione intestinale detta ciclosporiasi.
Azienda ritira la lattuga iceberg proveniente dal Messico centrale
"L'indagine di tracciabilità della Fda (Food and Drug Administration) - spiega l'agenzia statunitense - ha identificato un unico fornitore di lattuga iceberg proveniente dal Messico, utilizzata dai ristoranti Taco Bell dove hanno consumato i cibi le persone infette". I Cdc riferiscono che il 17 luglio l'azienda fornitrice Taylor Farms "ha annunciato il ritiro volontario di tutta la lattuga iceberg proveniente dal Messico centrale" e ha "informato la Fda dell'avvio di una procedura di richiamo". L'agenzia precisa che "la lattuga iceberg tritata venduta nei supermercati o servita in altri ristoranti non è interessata", e che l'avviso "riguarda solo i casi di malattia confermati in laboratorio e collegati a questo prodotto, non tutti i casi di ciclosporiasi segnalati al Cdc".
Cinque gli stati interessati
Ai cittadini viene consigliato dalle autorità sanitarie Usa di "non consumare lattuga iceberg tritata servita nei ristoranti Taco Bell in Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio e West Virginia. Se si manifestano sintomi di ciclosporiasi, contattare il proprio medico per ricevere assistenza e segnalare i disturbi. Potrebbe essere necessario richiedere specificamente al proprio medico di effettuare un test per la ciclosporiasi". I Cdc ricordano che "alcune persone potrebbero non manifestare sintomi". Quando insorgono "possono includere diarrea acquosa, perdita di appetito e calo ponderale. I sintomi di solito compaiono circa una settimana dopo l'infezione" e "senza trattamento possono durare da pochi giorni a un mese o più. In caso di sintomi, è importante mantenersi ben idratati".