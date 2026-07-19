Anita LeBrun è rimasta stupita quando, l'anno scorso, ha scoperto che la casa di riposo in cui si era trasferita, in Minnesota, non poteva servire alcolici agli anziani perché priva della necessaria licenza. Per questo motivo Anita ha accettato di diventare il volto e la voce di una campagna per modificare questo tipo di legge. E, alla fine, ce l'ha fatta

Anita Le Brun, 82 anni e nonna di cinque nipoti, ha sempre amato un buon bicchiere di vino bianco all'ora dell'aperitivo. E, proprio per via di questa sua "passione", è rimasta stupita quando, l'anno scorso, ha scoperto che la casa di riposo in cui si era trasferita, in Minnesota, non poteva servire alcolici agli anziani perché priva della necessaria licenza. Per questo motivo Anita ha accettato di diventare il volto e la voce di una campagna per modificare questo tipo di legge. Quindi, dopo aver testimoniato per due volte davanti all'assemblea legislativa statale, questa settimana ha festeggiato con il governatore democratico Tim Walz in occasione della firma del provvedimento, soprannominato la legge dell' "Happy Hour dei nonni", nella struttura in cui vive. Lo riporta la Bbc .

Il commento di Anita

"Sono molto orgogliosa, perché tutti ne sono entusiasti", ha dichiarato l'arzilla 82enne, confermando che anche gli altri residenti della struttura consideravano le restrizioni "ridicole".

Il consumo di alcol nelle case di riposo

Le norme sul consumo di alcol nelle case di riposo e nelle strutture di assistenza per anziani sono stabilite dai singoli Stati e molte strutture negli Stati Uniti promuovono attivamente happy hour e altri eventi per favorire la socializzazione. I residenti della casa di riposo in cui vive Anita LeBrun hanno sempre avuto il permesso di consumare alcolici nelle proprie stanze e di portare le proprie bevande alcoliche agli eventi che si svolgevano in comune, ha dichiarato Sara Luehmann di Amira Choice, una catena di comunità residenziali per anziani. E ha aggiunto che, a causa del possibile rischio di cadute per le persone anziane, il consumo di alcol era stato limitato al consumo di due drink proprio durante gli eventi comuni. Intervenendo alla firma della legge, il governatore Walz ha affermato: "Invecchiare non dovrebbe significare rinunciare alle tradizioni e alle libertà di cui si è goduto per tutta la vita". "Questa legge elimina la burocrazia inutile, permettendo alle residenze per anziani di dedicare meno tempo alle pratiche amministrative e più tempo a creare opportunità per i residenti di festeggiare compleanni, anniversari, aperitivi e momenti quotidiani insieme", ha chiosato ancora LeBrun. Pronta, appena sarà possibile, a festeggiare con il prossimo bicchiere di vino bianco.