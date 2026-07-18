Germania, ha figlio grazie a Gpa: capogruppo Cdu Jens Spahn si dimette

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Germania, capogruppo Cdu Spahn si dimette dopo aver avuto figlio con maternità surrogata

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Presidente dei deputati conservatori al Bundestag, 46 anni, Spahn era finito nella bufera mediatica dopo che il marito, Daniel Funke, aveva annunciato la nascita del loro figlio Georg,  tramite maternità surrogata. Il cancelliere federale tedesco Friedrich Merz, nella sua veste di presidente della Cdu, ne aveva chiesto le dimissioni

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Si è dimesso in Germania il capogruppo dell'Unione (Cdu/Csu) Jens Spahn, in virtù delle polemiche che si sono scatenate dopo la scelta di avere un figlio attraverso la maternità surrogata, grazie ad una donna americana. È quanto emerso da una lettera inviata dallo stesso Spahn ai membri del gruppo parlamentare Cdu/Csu, di cui è entrata in possesso l'agenzia di stampa tedesca Dpa. Il cancelliere federale tedesco Friedrich Merz, nella sua veste di presidente della Cdu ne aveva chiesto le dimissioni. 

La maternità surrogata in Germania

Spahn, presidente dei deputati conservatori al Bundestag, 46 anni, era finito nella bufera mediatica dopo che il marito, Daniel Funke, aveva annunciato la nascita del loro figlio Georg, proprio tramite gestazione per altri, negli Usa. La maternità surrogata è vietata in Germania e Spahn in passato aveva più volte appoggiato il bando. Nel 2020, quando era ministro della Salute nel governo di Angela Merkel, nel 2020, si era opposto all'abolizione del divieto. 

Il commento del canceliere Merz

Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha espresso il proprio parere proprio dopo le dimissioni di Spahn, definendo la sua scelta "una decisione giusta e inevitabile" perchè "la credibilità è in politica il bene più prezioso". Poi ha aggiunto: "Ringrazio Jens Spahn per la collaborazione. Ha contribuito a definire e plasmare il percorso del gruppo parlamentare dall'opposizione al governo. Nella elaborazione dei grandi progetti di riforma delle ultime settimane, Jens Spahn è stato un importante pilastro della coalizione", ha scritto il cancelliere su X. "In qualità di presidente della Cdu di Germania, presenterò, in accordo con il presidente della Csu, una proposta per la nuova nomina alla presidenza del gruppo parlamentare. Procedura e tempistica saranno ora concordate con gli organi della partito e del gruppo parlamentare", ha poi concluso Merz. 

Tender single pregnant woman embrace big tummy by window

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