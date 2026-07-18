Germania, ha figlio grazie a Gpa: capogruppo Cdu Jens Spahn si dimette

Presidente dei deputati conservatori al Bundestag, 46 anni, Spahn era finito nella bufera mediatica dopo che il marito, Daniel Funke, aveva annunciato la nascita del loro figlio Georg, tramite maternità surrogata. Il cancelliere federale tedesco Friedrich Merz, nella sua veste di presidente della Cdu, ne aveva chiesto le dimissioni

Si è dimesso in Germania il capogruppo dell'Unione (Cdu/Csu) Jens Spahn, in virtù delle polemiche che si sono scatenate dopo la scelta di avere un figlio attraverso la maternità surrogata, grazie ad una donna americana. È quanto emerso da una lettera inviata dallo stesso Spahn ai membri del gruppo parlamentare Cdu/Csu, di cui è entrata in possesso l'agenzia di stampa tedesca Dpa. Il cancelliere federale tedesco Friedrich Merz, nella sua veste di presidente della Cdu ne aveva chiesto le dimissioni.

La maternità surrogata in Germania

Spahn, presidente dei deputati conservatori al Bundestag, 46 anni, era finito nella bufera mediatica dopo che il marito, Daniel Funke, aveva annunciato la nascita del loro figlio Georg, proprio tramite gestazione per altri, negli Usa. La maternità surrogata è vietata in Germania e Spahn in passato aveva più volte appoggiato il bando. Nel 2020, quando era ministro della Salute nel governo di Angela Merkel, nel 2020, si era opposto all'abolizione del divieto.