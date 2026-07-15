I corpi senza vita del dj maltese Ryan Spiteri, 47 anni, e di una donna di 42 sono stati trovati nella tarda serata di martedì all'interno di un'auto parcheggiata a Marsascala, nel sud dell'isola. La magistratura ha aperto un'inchiesta e disposto le autopsie: al momento gli investigatori tendono a escludere il coinvolgimento di terze persone. Poche ore prima Spiteri aveva pubblicato su Facebook un messaggio che oggi assume i contorni di un presagio ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il ritrovamento dei corpi di Ryan Spiteri, 47 anni, volto noto del clubbing maltese, e di una donna di 42 anni ha aperto un caso che sta scuotendo l'isola. I due sono stati trovati senza vita dentro un'auto ferma davanti a un garage, in una strada residenziale di Marsascala, località balneare nel sud di Malta. L'allarme è arrivato dai vicini, che hanno chiamato la polizia alle 21.15 di martedì sera. I nomi delle vittime sono stati resi noti soltanto questa mattina.

Instagram

L'inchiesta e le autopsie Sul caso indaga la magistrata Monica Borg Galea, che ha aperto un fascicolo e disposto gli esami autoptici su entrambi i corpi. La polizia ha fatto sapere che, allo stato attuale, l'ipotesi del coinvolgimento di terze persone appare da escludere. Gli accertamenti si stanno concentrando sulle ultime ore di vita del dj. La donna, secondo quanto trapelato, sarebbe la sua nuova compagna.

Chi era Ryan Spiteri Spiteri era una figura popolare nella scena notturna maltese ed era stato voce di Vibe FM e di ONE Radio, l'emittente del Partito Laburista. Lunedì sera era stato tra i protagonisti dell'after-party della festa per la Madonna del Carmine, e su Instagram aveva postato un video che lo ritraeva scatenato durante la serata.

"Andate in riva al mare" Poche ore prima della tragedia, però, il dj aveva pubblicato su Facebook un video dal tono opposto. Nel messaggio, scritto in maltese, faceva riferimento a errori del passato e si scusava con chi poteva aver ferito. E si rivolgeva a chi attraversa un momento simile al suo: "Amici miei, se provate queste sensazioni e credete di essere alla fine, andate da qualche parte in riva al mare, anche da soli, e ricordatevi che quando Dio chiude una porta, ne apre cento altre per voi, chiunque voi siate". Nello stesso post ammetteva di piangere ogni giorno e invitava chi lo leggeva a imparare ad amare prima sé stesso.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Facebook, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie