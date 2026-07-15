L'esemplare lungo oltre 4 metri e pesante circa 750 chilogrammi è stato nuovamente localizzato al largo della costa orientale degli Stati Uniti. L'avvistamento è stato confermato grazie al sistema di monitoraggio satellitare di Ocearch, l'organizzazione no-profit internazionale leader nella ricerca scientifica e nella conservazione dei grandi predatori marini

Dopo mesi di assoluto silenzio radio, uno dei giganti più noti dell'oceano Atlantico è tornato a farsi sentire. Contender, il maestoso esemplare di squalo bianco lungo oltre 4 metri e pesante circa 750 chilogrammi, è stato nuovamente localizzato al largo della costa orientale degli Stati Uniti. L'avvistamento è stato confermato grazie al sistema di monitoraggio satellitare di Ocearch, l'organizzazione no-profit internazionale leader nella ricerca scientifica e nella conservazione dei grandi predatori marini.

Un gigante grande come un'auto

Le dimensioni di Contender lo collocano di diritto tra i più grandi squali bianchi mai registrati nell’Atlantico settentrionale. Per offrire una proporzione visibile della sua mole, gli esperti paragonano la lunghezza del suo corpo a quella di una piccola automobile. Il posizionamento del tracker satellitare risale al 17 gennaio 2025, quando il predatore fu intercettato per la prima volta a circa 72 chilometri dalla costa, al confine tra la Florida e la Georgia. Durante quella spedizione, i biologi di Ocearch lo avevano temporaneamente affiancato alla nave di ricerca per raccogliere campioni biologici e applicare un dispositivo Gps sulla pinna dorsale.

Mesi di silenzio nell'oceano

Il funzionamento della tecnologia di tracciamento è legato alle abitudini dell'animale: il tag Gps invia un segnale geolocalizzato solo quando la pinna dorsale emerge dall'acqua, rompendo la superficie. Prima di quest'ultimo rilevamento, le tracce di Contender si erano perse nell'aprile del 2026, mentre nuotava nelle acque della Carolina del Nord. Dopo una lunga assenza che aveva fatto temere il peggio o ipotizzare un guasto al trasmettitore, il nuovo segnale ha riacceso l'entusiasmo della comunità scientifica.

L'importanza della scoperta

I dati raccolti tramite i movimenti di Contender non sono semplici curiosità per gli appassionati. Ogni segnale satellitare permette agli studiosi di comprendere dinamiche ecologiche fondamentali per la sopravvivenza della specie, tra cui le rotte migratorie stagionali lungo la costa americana, quelle verso le possibili zone di riproduzione e le aree chiave per l'alimentazione del predatore.