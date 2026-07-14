Minori e social, l’Europa prova a cambiare le regole

L'Europa cerca regole comuni per l'uso dei social da parte dei minori. Ma tra report, ricerche e indagini di esperti non sembra aver ancora trovato il punto d'incontro, specie sul tema dell'età minima. Anche se l'intento di tutti è uno solo: proteggere i ragazzi da un ambiente troppo vasto e incontrollato
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