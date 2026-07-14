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Incendio in un edificio al centro di Bruxelles, morti e dispersi

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Il rogo si è sviluppato al secondo piano della torre Oxy, complesso residenziale della città, ristrutturato di recente. Le cause dell'episodio risultano ignote

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Un incendio si è sviluppato nella mattina di lunedì 14 luglio, appena prima delle 8, nella torre Oxy, complesso residenziale del centro di Bruxelles la cui ristrutturazione si è recentemente conclusa. Secondo quanto riportano i media locali, tra i quali Le Soir, "alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore" del complesso, mentre "persone risultano inoltre disperse e proseguono le ricerche per ritrovarle".

Sempre secondo il canale d'informazione, "nella mattinata era divampato un piccolo incendio al secondo piano dell'edificio. L'incendio era stato spento, ma le fiamme si erano propagate nel vano ascensore, provocando un incendio al suo interno."

Brecht Speybrouck, portavoce dell'Ispettorato del lavoro di Bruxelles, ha parlato ai microfoni dei giornalisti: "I vigili del fuoco sono riusciti a trovare una piccola apertura in uno di questi ascensori e lì abbiamo rinvenuto diverse vittime", ha spiegato. "Non si sa ancora con esattezza di quante persone si tratti. Potrebbe trattarsi delle sei persone date per disperse, ma è anche possibile che ci siano ancora delle persone nell'altro ascensore, o altrove".

I feriti

Due persone con ustioni sarebbero state subito trasportate all'ospedale militare di Neder-over-Heembeek, mentre un vigile del fuoco colpito da ipertermia avrebbe ricevuto cure sul posto. Gli operai del cantiere dell'edificio Oxy, che sono stati evacuati, sono stati accolti nella mensa del personale di BruCity grazie all'intervento del sindaco della città di Bruxelles, Philippe Close. Le cause dell'incendio sono al momento ignote.

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