Terrore nel parco di Yellowstone, bisonte 900 kg colpisce un turista

L'incidente è avvenuto in un campeggio nel parco di Yellowstone, negli Stati Uniti. L'animale, infastidito dalla presenza di turisti che scattavano una foto, ha inseguito l'anziano tra gli alberi, per poi colpirlo e scaraventarlo in aria. L'uomo è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni
Terrore nel parco nazionale di Yellowstone, in Wyoming, negli Stati Uniti. Un bisonte di circa 900 kg, infastidito dalla presenza umana, ha colpito un 65enne e lo ha sbalzato in aria per decine di metri. Lo riporta il New York Times, che ha pubblicato il video dell'incidente, nel quale un ragazzo e suo nonno, Carl Isom-McDaniel, stanno scattando una foto all'animale sdraiato sull'erba. A un certo punto il bisonte si alza e inizia a inseguirli tra la vegetazione. Poi raggiunge l'anziano, lo colpisce con la testa e lo scaraventa in aria.
Ricoverato in ospedale
"Il bisonte lo ha colpito all'anca con il corno sinistro e lo ha scaraventato in aria", ha raccontato al Cowboy State Daily, Mike Macleod, che ha ripreso l'incidente con il suo telefono. Il National parks service americano raccomanda ai visitatori di Yellowstone di mantenersi sempre ad oltre 20 metri di distanza dai bisonti e di "non avvicinarsi mai all'animale per scattare una foto". L'incidente è avvenuto venerdì sera presso il campeggio Bridge Bay, vicino allo Yellowstone Lake, poco prima del tramonto.