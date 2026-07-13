L’arresto del 28enne nel South Yorkshire

Il 28enne era stato arrestato sabato sera nel South Yorkshire con l’accusa di essere il presunto responsabile dell’omicidio. Il sospettato, cittadino britannico, si trova sotto la custodia della polizia. L'ex ministra conservatrice, 78 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Haytor, ai margini del Dartmoor, intorno alle 11.40 di giovedì scorso. Secondo quanto riferito dalla polizia, la donna sarebbe stata aggredita verso le 12.30 del giorno precedente. Un altro uomo, di 26 anni, inizialmente arrestato con l'accusa di omicidio, è stato rilasciato nel fine settimana e non è più oggetto delle indagini. Widdecombe è stata deputata del Partito conservatore dal 1987 al 2010. In seguito è tornata in primo piano nella politica britannica come una delle figure di spicco della campagna Vote Leave, in vista del referendum sulla Brexit del 2016. Nel 2019 è entrata nel Brexit Party, diventando membro del Parlamento europeo. Nel 2023 ha aderito a Reform UK, assumendo l'incarico di portavoce del partito per l'immigrazione e la giustizia.