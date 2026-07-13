Il caso passa oggi nelle mani dell'antiterrorismo, dopo l'annuncio dell'arresto di un 28enne nel weekend. In un primo momento, gli investigatori avevano escluso l’ipotesi di un movente politico
Svolta nelle indagini sull’omicidio dell’ex deputata britannica Ann Widdecombe. L’inchiesta passa oggi all’antiterrorismo dopo l’arresto, avvenuto nel fine settimana, di un uomo di 28 anni. In un primo momento, gli investigatori avevano escluso l’ipotesi di un movente politico.
L’arresto del 28enne nel South Yorkshire
Il 28enne era stato arrestato sabato sera nel South Yorkshire con l’accusa di essere il presunto responsabile dell’omicidio. Il sospettato, cittadino britannico, si trova sotto la custodia della polizia. L'ex ministra conservatrice, 78 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Haytor, ai margini del Dartmoor, intorno alle 11.40 di giovedì scorso. Secondo quanto riferito dalla polizia, la donna sarebbe stata aggredita verso le 12.30 del giorno precedente. Un altro uomo, di 26 anni, inizialmente arrestato con l'accusa di omicidio, è stato rilasciato nel fine settimana e non è più oggetto delle indagini. Widdecombe è stata deputata del Partito conservatore dal 1987 al 2010. In seguito è tornata in primo piano nella politica britannica come una delle figure di spicco della campagna Vote Leave, in vista del referendum sulla Brexit del 2016. Nel 2019 è entrata nel Brexit Party, diventando membro del Parlamento europeo. Nel 2023 ha aderito a Reform UK, assumendo l'incarico di portavoce del partito per l'immigrazione e la giustizia.