Gran Bretagna, un arresto per l'omicidio dell'ex deputata Widdecombe

Un 28enne è stato arrestato ieri sera nel South Yorkshire, in Inghilterra, con l'accusa di essere il presunto responsabile dell'omicidio dell' ex deputata britannica Ann Widdecombe . La notizia è stata riportata dalla Cnn, che cita un comunicato della polizia del Devon e della Cornovaglia.

Escluse al momento motivazioni politiche o terroristiche



Il sospettato, indicato dalle autorità come un cittadino britannico bianco, si trova attualmente in stato di fermo. Gli investigatori hanno precisato che, allo stato attuale delle indagini, non vi sono elementi che facciano ritenere che l'omicidio dell'ex parlamentare sia riconducibile a motivazioni politiche o a un atto di terrorismo.

Rilasciato il 26enne inizialmente arrestato



L'ex ministra conservatrice, 78 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Haytor, ai margini del Dartmoor, intorno alle 11.40 di giovedì. Secondo quanto riferito dalla polizia ieri mattina, la donna sarebbe stata aggredita verso le 12.30 del giorno precedente. Un altro uomo, di 26 anni, inizialmente arrestato con l'accusa di omicidio, è stato rilasciato ieri e non è più oggetto delle indagini. Widdecombe è stata deputata del Partito conservatore dal 1987 al 2010. In seguito è tornata in primo piano nella politica britannica come una delle figure di spicco della campagna Vote Leave, in vista del referendum sulla Brexit del 2016. Nel 2019 è entrata nel Brexit Party, diventando membro del Parlamento europeo. Nel 2023 ha aderito a Reform UK, assumendo l'incarico di portavoce del partito per l'immigrazione e la giustizia.