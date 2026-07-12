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Sparatoria a Toronto, polizia: 2 morti e 6 feriti, sospettato in fuga

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La sparatoria sarebbe avvenuta durante un festival di salsa in corso in St. Clair Street. A darne notizia è stata la polizia della città attraverso il proprio account X. Le forze dell’ordine hanno messo in sicurezza l’area, ma il sospettato è ancora in fuga

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Due persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Toronto, in Canada. A darne notizia è stata la polizia della città attraverso il proprio account X. In un primo momento, le forze dell’ordine hanno segnalato la presenza di uno “sparatore attivo” e hanno invitato i cittadini ad allontanarsi immediatamente dalla zona e a seguire le indicazioni degli agenti. Successivamente, la polizia ha comunicato di “aver messo in sicurezza l’area”, precisando però che il sospettato è ancora in fuga. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei feriti.

Indagini in corso

"Sul posto è presente un nutrito dispiegamento di forze dell'ordine mentre gli agenti proseguono le indagini”, ha riferito la polizia. La sparatoria sarebbe avvenuta durante un festival di salsa in corso in St. Clair Street. Un episodio simile si era verificato alla fine di giugno a Montréal, dove erano stati uccisi un residente e un agente di polizia prima che l’aggressore venisse neutralizzato dalle forze dell’ordine.

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