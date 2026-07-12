La sparatoria sarebbe avvenuta durante un festival di salsa in corso in St. Clair Street. A darne notizia è stata la polizia della città attraverso il proprio account X. Le forze dell’ordine hanno messo in sicurezza l’area, ma il sospettato è ancora in fuga

Due persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Toronto, in Canada. A darne notizia è stata la polizia della città attraverso il proprio account X. In un primo momento, le forze dell’ordine hanno segnalato la presenza di uno “sparatore attivo” e hanno invitato i cittadini ad allontanarsi immediatamente dalla zona e a seguire le indicazioni degli agenti. Successivamente, la polizia ha comunicato di “aver messo in sicurezza l’area”, precisando però che il sospettato è ancora in fuga. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei feriti.