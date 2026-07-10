Taiwan, evacuate centinaia di persone in previsione tifone Bavi

Il ciclone colpirà il Nord e l'Est del Paese, così come le remote isole sud-occidentali del Giappone, venerdì e sabato, prima di abbattersi sulla Cina, che questa settimana è già stata colpita da tempeste letali ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Centinaia di persone a Taiwan sono state evacuate dalle loro case, e molte scuole e uffici sono rimasti chiusi, mentre il più grande tifone degli ultimi decenni si abbatte sulla regione questo venerdì. Si prevede che il tifone Bavi colpirà il nord e l'est di Taiwan, così come le remote isole sud-occidentali del Giappone, venerdì e sabato, prima di abbattersi sulla Cina, che questa settimana è già stata colpita da tempeste letali. I residenti della città portuale di Keelung, che dovrebbe essere una delle aree più colpite, hanno fatto scorta di cibo, sigillato le finestre con il nastro adesivo e ammassato sacchi di sabbia agli ingressi delle attività commerciali a livello della strada, seguendo gli avvertimenti delle autorità di prendere precauzioni.

La preoccupazione dei cittadini "Siamo preoccupati", ha detto Samuel Fu, che lavora in un negozio di noodles nel distretto costiero di Bali, vicino a Taipei."Questa è la prima volta che viviamo un tifone così grande... da quando abbiamo aperto il negozio", ha raccontato il ventenne Fu all'AFP."L'insegna e la tenda sul davanti potrebbero essere portate via dal vento. Se i venti si faranno più forti, porteremo tutto dentro".Dopo aver colpito Guam e le Marianne Settentrionali lunedì come super tifone, Bavi è stato declassato a tifone mentre si spostava attraverso l'Oceano Pacifico.Venerdì la velocità massima dei venti sostenuti di Bavi era di 162 chilometri (100 miglia) all'ora, con raffiche di circa 198 chilometri all'ora — più lenta rispetto a giovedì — secondo quanto riferito dalla Central Weather Administration (CWA)."È probabile che il tifone continui a indebolirsi perché le condizioni ambientali non sono favorevoli", ha affermato il meteorologo della CWA Wang Ping-hsiang."L'impatto maggiore è previsto a Taipei, Nuova Taipei, Keelung e Yilan, mentre le precipitazioni più intense sono previste per le aree montuose di Taiwan centrale e settentrionale".

Venti fino a 380 km all'ora Il raggio d'azione dei venti forti di Bavi, pari a 380 chilometri (240 miglia), lo renderà il più grande tifone a colpire Taiwan in oltre 30 anni. Molte scuole e uffici sono rimasti chiusi venerdì in tutta Taiwan settentrionale e orientale, inclusa Taipei.A Keelung, i residenti si sono riversati in un mercato di prodotti freschi per acquistare frutta e verdura, i venditori ambulanti hanno messo in sicurezza i loro banchi e un tempio ha coperto e legato una statua all'aperto in vista della tempesta. 'Venti forti e piogge torrenziali' - Si prevede che Bavi scaricherà fino a un metro di pioggia, sollevando preoccupazioni per potenziali inondazioni e frane.Più di mille persone sono state evacuate dalle loro case, per lo più nella contea montuosa di Hualien, nell'est di Taiwan, dove le autorità stanno monitorando due dighe di sbarramento naturale.Il presidente taiwanese Lai Ching-te ha esortato la popolazione delle aree che saranno probabilmente più colpite da Bavi a rimanere in "massima allerta".