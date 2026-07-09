Missili Tomahawk, gli Usa approvano la vendita alla Germania

Gli Usa hanno approvato la vendita alla Germania dei Tomahawk. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che parlando al Bundestag ha riferito di un "accordo" con gli americani. "I Tomahawk potranno essere stazionati in Germania", ha aggiunto. "Chiudiamo un buco strategico importante nella nostra difesa e allo stesso tempo lavoreremo per sviluppare i nostri propri sistemi europei, da stazionare in Europa", ha detto Merz. Secondo fonti governative, una dichiarazione di intenti a riguardo è stata chiusa il 7 luglio, riferiscono alcuni media. Fra il canceliere Olaf Scholz e il presidente Usa Joe Biden era stato concordato che gli Usa avrebbero stazionato i missili di lungo raggio in Germania nel 2026. Una soluzione transitoria fino a quando l'Europa non avrà i propri. Trump però non aveva implementato l'accordo.