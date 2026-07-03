Pakistan, autobus precipita in un burrone: almeno 40 morti

Secondo la ricostruzione fornita dal responsabile del centro di emergenza del distretto di Zhob, un pullman “diretto da Quetta a Peshawar” è precipitato “in un profondo burrone nella zona montuosa di Dana Sar". Oltre alle 40 vittime, nell'incidente sono rimaste ferite “altre 11” persone

Un autobus è precipitato in un burrone in Pakistan, causando la morte di "almeno 40 persone". A riferirlo sono state le autorità locali, citate dall'Afp. Secondo la ricostruzione fornita dal responsabile del centro di emergenza del distretto di Zhob, il pullman, “diretto da Quetta a Peshawar”, è precipitato “in un profondo burrone nella zona montuosa di Dhana Sar" nel Belucistan. Oltre alle 40 vittime, nell'incidente sono rimaste ferite “altre 11 persone". Il portavoce del ministro capo della provincia del Belucistan, con sede a Quetta, ha confermato il bilancio delle vittime.