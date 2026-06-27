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Pechino, morto il pilota dell'aereo che si è schiantato ieri su un grattacielo

Mondo
©Ansa

Il pilota, unico occupante a bordo, è morto nell'impatto, mentre tredici persone rimaste ferite sono state curate e dimesse

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Le autorità cinesi hanno confermato la morte del pilota del piccolo aereo che ieri si è schiantato contro la Citic Tower (China Zun), il grattacielo più alto di Pechino. Lo riferisce il South China Morning Post, citando un comunicato diffuso dall'Ufficio municipale per la gestione delle emergenze.  

CHINA ACCIDENT - ©Ansa

In corso indagini per accertare le cause dell'incidente

Secondo la ricostruzione, il velivolo, decollato dall'aeroporto di Shifosi, nella periferia orientale della capitale, ha urtato la facciata dell'edificio intorno alle 18.00 locali, precipitando poi al suolo. Il pilota, unico occupante a bordo, è morto nell'impatto, mentre tredici persone rimaste ferite sono state curate e dimesse. Le autorità hanno precisato che il velivolo era impegnato in un volo di addestramento e che sono in corso indagini per accertare le cause dell'incidente. 

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Lo schianto aveva provocato un vasto dispiegamento di polizia e mezzi di soccorso nel Central Business District di Pechino. Nelle ore immediatamente successive all'incidente non erano state diffuse informazioni ufficiali, mentre immagini e video circolati sui social media erano stati rapidamente rimossi. La conferma del bilancio delle vittime e dei feriti rappresenta il primo resoconto dettagliato diffuso dalle autorità cinesi sull'accaduto. 

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