Il pilota, unico occupante a bordo, è morto nell'impatto, mentre tredici persone rimaste ferite sono state curate e dimesse

In corso indagini per accertare le cause dell'incidente

Secondo la ricostruzione, il velivolo, decollato dall'aeroporto di Shifosi, nella periferia orientale della capitale, ha urtato la facciata dell'edificio intorno alle 18.00 locali, precipitando poi al suolo. Il pilota, unico occupante a bordo, è morto nell'impatto, mentre tredici persone rimaste ferite sono state curate e dimesse. Le autorità hanno precisato che il velivolo era impegnato in un volo di addestramento e che sono in corso indagini per accertare le cause dell'incidente.