Terremoto in Venezuela, le immagini prima e dopo il sisma

Le fotografie satellitari rivelano le conseguenze catastrofiche dell’evento sismico che ha colpito il Paese sudamericano
Quasi 600 morti. Il bilancio, ancora provvisorio, delle vittime provocate dai terremoti che hanno colpito il Venezuela nella serata del 24 giugno dà un'idea delle dimensioni della tragedia. Così come lo offre il numero dei dispersi, che si contano in circa 50mila. Ad aiutare a comprendere l’entità di quello che è accaduto contribuiscono però anche le immagini satellitari che permettono di confrontare la stessa porzione di territorio prima e dopo il sisma e quindi comprendere la devastazione che ha portato: edifici crollati, quartieri rasi al suolo, strade interrotte.
Le immagini
Tra le città più colpite dal terremoto c’è La Guaira dove le immagini satellitari mostrano i danni subiti nel quartiere della Playa Grande, con parecchi edifici distrutti e molti di più danneggiati.
Sempre a La Guaira un ordinato e geometrico complesso residenziale presenta numerosi edifici crollati, distrutti e abbattuti dopo le scosse di magnitudo 7,2 e 7,5 che hanno colpito il Paese.
I danni causati dal cataclisma si possono vedere sia negli edifici residenziali che nelle strutture industriali, come queste fotografate nelle zone costiere di La Guaira.
Edifici, alcuni di decine di piani, semplicemente non esistono più.
Anche il quartiere Playa Puerto Viejo, a La Guaira, ha subito danni con interi edifici rasi al suolo.
Le conseguenze del sisma su resort e terminal container presso Avenida La Playa a La Guaira.