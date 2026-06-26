Terremoto in Venezuela, le immagini prima e dopo il sisma

Quasi 600 morti. Il bilancio, ancora provvisorio, delle vittime provocate dai terremoti che hanno colpito il Venezuela nella serata del 24 giugno dà un'idea delle dimensioni della tragedia. Così come lo offre il numero dei dispersi, che si contano in circa 50mila. Ad aiutare a comprendere l’entità di quello che è accaduto contribuiscono però anche le immagini satellitari che permettono di confrontare la stessa porzione di territorio prima e dopo il sisma e quindi comprendere la devastazione che ha portato: edifici crollati, quartieri rasi al suolo, strade interrotte.

Le immagini

Tra le città più colpite dal terremoto c’è La Guaira dove le immagini satellitari mostrano i danni subiti nel quartiere della Playa Grande, con parecchi edifici distrutti e molti di più danneggiati.