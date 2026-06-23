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Qatar, esplosione in un impianto di produzione di gas: almeno 13 morti e decine di feriti

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©Getty

L'incidente è avvenuto domenica 21 giugno a Ras Laffan, una zona industriale situata a 80 chilometri a nord della capitale Doha. Pur non conoscendo ancora le cause della tragedia, si esclude che si sia trattato di un atto doloso

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Domenica 21 giugno, un'esplosione in un impianto di produzione di gas naturale in Qatar ha provocato la morte di almeno 13 persone e il ferimento di altre 66. Tutte le vittime provenivano da Pakistan e India. Il ministro dell'Energia del Paese, Saad Sherida al Kaabi, ha spiegato che si è trattato di un incidente, ma le cause ancora non sono chiare.

La produzione nello stabilimento aveva riaperto due giorni prima

L'esplosione è avvenuta in un impianto di Ras Laffan, a circa 80 chilometri a nord di Doha, di proprietà della società statale QatarEnergy. La produzione era ferma da dicembre a causa di alcuni interventi di manutenzione e aveva riaperto solo due giorni prima della tragedia. Pur non conoscendo ancora le cause dell'incidente, le autorità escludono che si sia trattato di un atto doloso, nonostante la zona sia già stata bombardata nei mesi scorsi dall'Iran durante la fase iniziale della guerra con Stati Uniti e Israele. Il ministro dell'Energia ha chiarito inoltre che non ci sono rischi per l'ambiente, né per la capacità del Paese di continuare a esportare gas.

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