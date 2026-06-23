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Attentato sventato durante evento Mma a Casa Bianca, altri 2 arresti

Mondo
©Getty

Dopo l'incriminazione di cinque uomini il 16 giugno, due giorni dopo l'evento tenuto per gli 80 anni di Donald Trump, altre due persone sospettate sono state individuate dall'Fbi

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Prosegue l'inchiesta sul presunto piano di attentato contro un evento alla Casa Bianca legato all'80esimo compleanno del presidente Donald Trump e a uno spettacolo di arti marziali (Mma). Il Dipartimento di Giustizia americano ha annunciato l'arresto di altri due sospetti. Secondo quanto riferito dalle autorità, il 16 giugno erano già stati arrestati e incriminati cinque uomini tra i 19 e i 32 anni in Ohio, California, Missouri e Nebraska. Il piano, secondo l'accusa, prevedeva l'uso di droni carichi di esplosivo contro l'evento per provocare un'evacuazione e consentire a tiratori appostati di colpire alcuni partecipanti.

I nuovi arresti

Successivamente, l'Fbi ha arrestato altri due uomini: uno il 19 giugno nello Stato di Washington e un altro in Missouri. Entrambi sono stati incriminati per tentato omicidio. Il primo avrebbe partecipato alle discussioni sulla preparazione degli ordigni da montare sui droni, il secondo avrebbe accettato di produrre componenti necessari. L'evento si era svolto il 14 giugno alla Casa Bianca, trasformata per l'occasione in un’arena per incontri di Mma, con oltre 4 mila invitati. Tra gli ospiti figuravano anche il fondatore di Meta Mark Zuckerberg e il dirigente di Paramount David Ellison.

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