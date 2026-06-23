Attentato sventato durante evento Mma a Casa Bianca, altri 2 arresti

Prosegue l'inchiesta sul presunto piano di attentato contro un evento alla Casa Bianca legato all'80esimo compleanno del presidente Donald Trump e a uno spettacolo di arti marziali (Mma). Il Dipartimento di Giustizia americano ha annunciato l'arresto di altri due sospetti. Secondo quanto riferito dalle autorità, il 16 giugno erano già stati arrestati e incriminati cinque uomini tra i 19 e i 32 anni in Ohio, California, Missouri e Nebraska. Il piano, secondo l'accusa, prevedeva l'uso di droni carichi di esplosivo contro l'evento per provocare un'evacuazione e consentire a tiratori appostati di colpire alcuni partecipanti.