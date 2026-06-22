Padre Youhanna Al-Amin, alla guida da oltre trent'anni della chiesa di Kauda, nei Monti Nuba, è stato ucciso lo scorso 19 giugno insieme a due suoi collaboratori. I farmaci custoditi dalla parrocchia erano destinati alla popolazione locale

Un parroco della chiesa di San Vincenzo a Kauda, in Sudan, è stato ucciso insieme al custode della parrocchia e a un'altra persona durante una rappresaglia. Il sacerdote aveva denunciato il furto di alcuni medicinali custoditi nella parrocchia.