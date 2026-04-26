Perché il Sudan affronta la più grave crisi umanitaria del mondo

La guerra civile che da tre anni devasta il Sudan ha costretto milioni di persone allo sfollamento e a uno stato di grave insicurezza alimentare. A pagare il prezzo di un conflitto disastroso sono sempre i civili, in particolare i bambini e la popolazione più fragile. L’accesso ai servizi di base come acqua potabile e cibo è limitato, il sistema sanitario è al collasso, le forniture sono insufficienti. Ne abbiamo parlato con Vittorio Oppizzi, responsabile del programma di Medici Senza Frontiere in Sudan