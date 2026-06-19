Scontro tra due treni nell'area di Bedford, città a circa 80 chilometri a nord di Londra. A renderlo noto è la polizia dei trasporti britannica (British Transport Police) che ha fatto sapere di aver ricevuto varie segnalazioni in merito a una collisione. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso: si teme che possano esserci vittime e feriti. Il traffico ferroviario risulta bloccato tra Bedford e Luton. Come riferito dal servizio di soccorso dell’East of England, un elisoccorso e la squadra di risposta alle aree pericolose stanno intervenendo in seguito al "grave incidente". "Incoraggiamo le persone a evitare la zona", precisano le autorità come riportato da Sky News.