Scontro tra due treni a nord di Londra, in azione i soccorsi: si temono vittime e feritiMondo
L'impatto, come ha riferito la British Transport Police, è avvenuto nell'area di Bedford, città a circa 80 chilometri a nord della capitale britannica
Scontro tra due treni nell'area di Bedford, città a circa 80 chilometri a nord di Londra. A renderlo noto è la polizia dei trasporti britannica (British Transport Police) che ha fatto sapere di aver ricevuto varie segnalazioni in merito a una collisione. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso: si teme che possano esserci vittime e feriti. Il traffico ferroviario risulta bloccato tra Bedford e Luton. Come riferito dal servizio di soccorso dell’East of England, un elisoccorso e la squadra di risposta alle aree pericolose stanno intervenendo in seguito al "grave incidente". "Incoraggiamo le persone a evitare la zona", precisano le autorità come riportato da Sky News.
L'incidente vicino a Bedford
Sul posto sono intervenute oltre trenta unità dei servizi di emergenza e anche l'eliambulanza per soccorrere diversi feriti, in quello che viene definito come un "grave incidente" dalle autorità. Secondo la prima ricostruzione dei media, lo scontro ha coinvolto due treni della East Midlands Railway diretti a Londra St Pancras, uno partito da Nottingham e l'altro da Corby. Il treno da Corby avrebbe tamponato quello da Nottingham a circa 4 chilometri a sud della stazione di Bedford. Immagini pubblicate sui social mostrano passeggeri che si aggirano fra i binari vicino ai treni danneggiati dalla collisione ma ancora sui binari. Il ministro dei Trasporti, Heidi Alexander, si è detta "molto preoccupata" per le notizie in arrivo dal luogo dell'incidente.