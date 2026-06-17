Solo un europeo su dieci considera gli Stati Uniti un alleato

Secondo i recenti dati, gli Usa sono percepiti, al di là dell'Atlantico, come un "partner necessario" dalla fetta più ampia di intervistati o in alcuni casi come un "rivale" (13%) o "un avversario" (12%). Solo l'11% dei cittadini europei riconoscono una comunanza di interessi e valori. E in Italia l'ostilità sembra ancora più marcata