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Solo un europeo su dieci considera gli Stati Uniti un alleato

Gianluca De Feo

Youtrend
©IPA/Fotogramma

Secondo i recenti dati, gli Usa sono percepiti, al di là dell'Atlantico, come un "partner necessario" dalla fetta più ampia di intervistati o in alcuni casi come un "rivale" (13%) o "un avversario" (12%). Solo l'11% dei cittadini europei riconoscono una comunanza di interessi e valori. E in Italia l'ostilità sembra ancora più marcata

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