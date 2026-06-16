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Indonesia, terremoto di magnitudo 6.7 sull'isola di Sulawesi: non sono ancora noti i danni

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La scossa di magnitudo 6.7 è stata registrata alle 11:27 ora locale (5:27 ora italiana). Nel 2021, un terremoto sulla stessa isola aveva causato almeno 100 vittime

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Sull'isola indonesiana di Sulawesi è stata registrata una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.7, alle 11:27 ora locale (le 5:27 italiane). Per il momento, non è noto se  siano stati provocati danni a cose o persone.

Il fenomeno si verifica spesso a causa della collocazione del Paese 

Per l'Istituto nazionale di geofisica evulcanologia (Ingv) italiano e il servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il terremoto ha avuto il suo ipocentro a 18 km di profondità e l'epicentro 43 km da Palu, sulla costa centro-occidentale dell'isola. Dopo la grande scossa, ne è stata registrata un'altra di magnitudo 5.2. Si tratta di un fenomeno comune in Indonesia, a causa delle numerose faglie attive che attraversano il Paese. Nel gennaio 2021, un altro sisma sull'isola di Sulawesi aveva provocato circa 100 vittime, costringendo migliaia di persone a vivere all'aperto per diversi giorni per evitare di subire danni da ulteriori scosse.

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