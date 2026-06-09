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Russia, bomba sotto un'auto nell'oblast di Mosca: un morto

Mondo
©Getty

L’esplosione è avvenuta intorno alle 5.30 del mattino ora di Mosca, le 4.30 in Italia, nel quartiere Aviatorov della città di Balashikha. L’identità della vittima non è ancora stata resa nota. Le autorità stanno effettuando rilievi sul luogo

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Un cittadino russo, la cui identità non è stata ancora resa nota, è morto questa mattina nell'esplosione di un ordigno collocato sotto la sua automobile a Balashikha, città a sud-est di Mosca. Secondo quanto riferito dalle autorità, l'esplosione si è verificata intorno alle 5.30 del mattino ora di Mosca, le 4.30 in Italia, nei pressi di un edificio in via Koldunovo, nel quartiere Aviatorov. "Il conducente - che era appena salito a bordo della sua Bmw X3 - ha riportato ferite multiple, a causa delle quali è morto", ha dichiarato il Comitato investigativo in una nota. 

This photograph taken on April 25, 2025 shows a destroyed car in the courtyard of residential buildings following a blast in Balashikha, Moscow region on April 25, 2025. An explosive device ripped through a parked car near Moscow on April 25, 2025 killing General-lieutenant Yaroslav Moskalik, deputy head of the main operational directorate of the military's General Staff, the Investigative Committee said. (Photo by TATYANA MAKEYEVA / AFP) (Photo by TATYANA MAKEYEVA/AFP via Getty Images)
L'auto bruciata sul luogo dell'esplosione - ©Getty

Aperta un'indagine

Stando ai media locali, alcuni testimoni hanno riferito che la vittima era ancora viva quando è stata estratta dall’automobile in fiamme ma è deceduta poco dopo a causa della gravità delle ferite riportate. Le autorità hanno aperto un procedimento penale. Dinamica e movente non sono ancora noti, così come i responsabili: gli investigatori non escludono nessuna ipotesi e sono al lavoro per fare luce sull’accaduto. Esperti forensi sono sul posto per effettuare rilievi e accertamenti tecnici, compresi esami balistici e sulle sostanze esplosive utilizzate. 

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I precedenti analoghi

Non si sa chi abbia piazzato l’esplosivo e il perché, ma i media locali hanno messo in luce le analogie con precedenti attentati attribuiti all'intelligence ucraina contro ufficiali di alto rango delle forze armate russe. Il quartiere Aviatorov, dove è avvenuta l'esplosione, era stato originariamente costruito per ospitare personale militare. Nella stessa zona, nel 2025, era stato ucciso il vicecapo di Stato maggiore russo Yaroslav Moskalik, anch'egli morto in seguito all'esplosione di una bomba collocata sotto la propria automobile. 

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