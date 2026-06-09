Russia, bomba sotto un'auto nell'oblast di Mosca: un morto

L’esplosione è avvenuta intorno alle 5.30 del mattino ora di Mosca, le 4.30 in Italia, nel quartiere Aviatorov della città di Balashikha. L’identità della vittima non è ancora stata resa nota. Le autorità stanno effettuando rilievi sul luogo ascolta articolo

Un cittadino russo, la cui identità non è stata ancora resa nota, è morto questa mattina nell'esplosione di un ordigno collocato sotto la sua automobile a Balashikha, città a sud-est di Mosca. Secondo quanto riferito dalle autorità, l'esplosione si è verificata intorno alle 5.30 del mattino ora di Mosca, le 4.30 in Italia, nei pressi di un edificio in via Koldunovo, nel quartiere Aviatorov. "Il conducente - che era appena salito a bordo della sua Bmw X3 - ha riportato ferite multiple, a causa delle quali è morto", ha dichiarato il Comitato investigativo in una nota.

L'auto bruciata sul luogo dell'esplosione - ©Getty

Aperta un'indagine Stando ai media locali, alcuni testimoni hanno riferito che la vittima era ancora viva quando è stata estratta dall’automobile in fiamme ma è deceduta poco dopo a causa della gravità delle ferite riportate. Le autorità hanno aperto un procedimento penale. Dinamica e movente non sono ancora noti, così come i responsabili: gli investigatori non escludono nessuna ipotesi e sono al lavoro per fare luce sull’accaduto. Esperti forensi sono sul posto per effettuare rilievi e accertamenti tecnici, compresi esami balistici e sulle sostanze esplosive utilizzate. Potrebbe interessarti Giornata della Russia, perché si festeggia il 12 giugno