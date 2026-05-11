Incidente aereo, fiamme dopo atterraggio a Kathmandu: tutti salvi

Un aereo della Turkish Airlines con a bordo 277 passeggeri e 11 membri dell'equipaggio ha preso fuoco per una scintilla nel carrello di atterraggio, innescando un incendio a bordo del velivolo, un Airbus A330, proveniente da Istanbul. Tutti gli occupanti sono sani e salvi
Un aereo della Turkish Airlines ha preso fuoco all'aeroporto internazionale di Kathmandu, in Nepal. Lo ha riferito Gyanendra Bhul, portavoce dell'autorità per l'aviazione civile del Nepal, spiegando che l'aereo, decollato da Istanbul, ha preso fuoco a causa di una scintilla nel carrello di atterraggio destro.
Tutti salvi
A bordo del velivolo c'erano 277 passeggeri e 11 membri dell'equipaggio, tutti illesi. ''Tutti a bordo sono salvi, le operazioni di soccorso sono terminate. Ora stiamo indagando sull'incidente", ha dichiarato Bhul all'Afp. Bhul ha aggiunto che l'incidente ha causato la chiusura dell'unica pista dell'aeroporto per quasi due ore.
Le condizioni di atterraggio in Nepal
Il Paese himalayano possiede alcune delle piste di atterraggio più remote e pericolose al mondo, incastonate tra cime innevate, che rappresentano una vera sfida anche per i piloti più esperti. Le autorità nepalesi avevano annunciato lo scorso anno l'intenzione di installare nuovi sistemi radar e di monitoraggio meteorologico. A seguito di una serie di incidenti, l'Unione Europea ha vietato a tutte le compagnie aeree nepalesi l'accesso al suo spazio aereo per motivi di sicurezza. Nel 2015 un aereo della Turkish Airlines con 224 passeggeri a bordo uscì di pista durante l'atterraggio a Kathmandu, anche in questo caso senza che si registrassero feriti. La pista restò chiusa per quattro giorni e numerosi voli internazionali furono cancellati.