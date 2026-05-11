Incidente aereo, fiamme dopo atterraggio a Kathmandu: tutti salvi

Un aereo della Turkish Airlines con a bordo 277 passeggeri e 11 membri dell'equipaggio ha preso fuoco per una scintilla nel carrello di atterraggio, innescando un incendio a bordo del velivolo, un Airbus A330, proveniente da Istanbul. Tutti gli occupanti sono sani e salvi

Un aereo della Turkish Airlines ha preso fuoco all'aeroporto internazionale di Kathmandu, in Nepal. Lo ha riferito Gyanendra Bhul, portavoce dell'autorità per l'aviazione civile del Nepal, spiegando che l'aereo, decollato da Istanbul, ha preso fuoco a causa di una scintilla nel carrello di atterraggio destro.

Tutti salvi

A bordo del velivolo c'erano 277 passeggeri e 11 membri dell'equipaggio, tutti illesi. ''Tutti a bordo sono salvi, le operazioni di soccorso sono terminate. Ora stiamo indagando sull'incidente", ha dichiarato Bhul all'Afp. Bhul ha aggiunto che l'incidente ha causato la chiusura dell'unica pista dell'aeroporto per quasi due ore.