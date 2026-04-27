A Gaza il primo voto libero dal 2006: una prova di democrazia?

Le elezioni locali che si sono tenute a Deir al-Balah, per la prima volta dopo un ventennio di controllo di Hamas, interrogano sul futuro della Striscia. Tante le incognite: si è trattato solo di un esperimento o di un primo passo concreto? Una domanda che si aggiunge ad altri nodi irrisolti: la costante erosione del territorio palestinese da parte di Israele e le intenzioni di Hamas rispetto al disarmo