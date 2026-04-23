Francia, ipotesi manomissione sensore meteo per vincere scommesse

Secondo le ipotesi, i responsabili avrebbero alterato i risultati dei rilevatori di temperature per ottenere guadagni dalle giocate piazzate su Polymarket ascolta articolo

Avrebbero alterato le temperature rilevate dal sensore meteorologico di Parigi - nella zona dell'aeroporto Charles de Gaulle - per vincere delle scommesse sulla piattaforma americana Polymarket. La denuncia è arrivata da Meteo-France e le autorità hanno avviato le relative indagini per fare chiarezza.

La denuncia di Meteo-France L'ente pubblico ha riferito che "constatazioni fisiche su uno degli strumenti" e l'analisi dei dati dei sensori hanno evidenziato un'alterazione del funzionamento del sistema automatizzato di raccolta dati. In particolare, il 6 e il 15 aprile sono stati registrati scarti anomali della temperatura, rispettivamente fino a 5 e 6 gradi, concentrati nell'arco di circa un'ora. In base a diverse ricostruzioni riportate dalla stampa, dietro queste anomalie potrebbe esserci un tentativo di manipolazione da parte di scommettitori attivi sulla piattaforma americana Polymarket, che consente di puntare sull'esito di eventi reali, inclusi parametri meteorologici. Un'ipotesi corroborata da un aumento insolitamente elevato delle puntate proprio nelle date in cui si sono verificati gli scostamenti segnalato dalle stesse fonti.

Indagini ancora agli inizi Secondo tali ipotesi, qualcuno avrebbe deliberatamente manomesso o interferito con la sonda per alterare le misurazioni e influenzare l'esito delle scommesse, generando profitti. Meteo-France, pur confermando la denuncia per "alterazione del funzionamento di un sistema di trattamento automatizzato dei dati", non ha stabilito un collegamento diretto con le attività di Polymarket. L'esposto è stato ricevuto dalla procura di Bobigny, che ha indicato di "non avere elementi da comunicare in questa fase", sottolineando che le indagini sono ancora agli inizi. Nel frattempo, la piattaforma di scommesse ha modificato i parametri di riferimento: i trader possono ora puntare sulla temperatura registrata da una sonda al Bourget, e non più su quella dell'aeroporto Charles-de-Gaulle.