Danimarca, scontro tra due treni a Kagerup: 17 feriti, 5 gravi

E' di 17 feriti, cinque dei quali in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente ferroviario avvenuto questa mattina a nord di Copenaghen, in Danimarca. Lo hanno comunicato i servizi di soccorso durante una conferenza stampa. "Al momento non possiamo fornire dettagli sulle circostanze dell'incidente né sulle cause", ha detto ai giornalisti il funzionario di Polizia, Morten Kaare Pedersen. Ha confermato che è arrivata alla Polizia alle 6.29 la segnalazione dell'incidente avvenuto a circa 40 chilometri a nord della capitale danese, tra Hillerød e Kagerup.

I precedenti

Secondo quanto riferito dai servizi di emergenza della capitale sono state inviate sette ambulanze, due veicoli di emergenza, due veicoli medici di emergenza, tre mezzi di trasporto sanitario e un responsabile delle emergenze ed è stato impiegato un elicottero delle Forze Armate. La circolazione ferroviaria nella zona sarà interrotta a tempo indeterminato, ha dichiarato la polizia. Il tratto stradale tra Isterodvejen e Kagerup è chiuso e si prevede che lo resterà per un periodo prolungato. Gli incidenti ferroviari sono rari in Danimarca, ma nel 2019 una collisione che coinvolse un treno passeggeri provocò otto morti e 16 feriti. Nell'agosto del 2025, una persona morì in seguito alla collisione tra un treno e un veicolo agricolo.