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Perché il genocidio dei Rohingya ci riguarda ancora

Lucrezia Goldin

Lucrezia Goldin
Rifugiati rohingya che trasportano un cadavere nel campo profughi di Hakim Para a Ukhiya, Bangladesh.

La persecuzione della minoranza musulmana espulsa a forza dal Myanmar continua. “Su due lati del confine” racconta storia e conseguenze di una violazione dei diritti umani sempre più dimenticata, provando a tenere in vita una questione che parla anche alle discriminazioni del presente

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