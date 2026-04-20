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Radev come Orban? Cosa aspettarsi dal vincitore del voto in Bulgaria

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Bulgaria Progressista, il partito che si è affermato con un largo consenso, ha mostrato da un lato freddezza nei confronti di Kiev e Bruxelles e dall'altro forte volontà di riaprire i canali di dialogo con Mosca, ma facciamo un passo indietro e analizziamo la parabola dell'ex presidente che ora ha vinto le elezioni per cercare di capire che direzione prenderà il Paese

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