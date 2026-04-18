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Da America first a Trump first, la teoria del pazzo e quella del bullo

Federico Leoni

Federico Leoni
©Getty

Quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca è stato celebrato come un campione del sovranismo. Ma cosa c'entra il sovranismo con un intervento militare rischioso e fondato su fragili presupposti? Cosa c'entra con le offese rivolte al leader spirituale di una confessione religiosa in cui anche molti sovranisti si riconoscono?

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