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Social e minori: l’Europa sceglie di non scegliere sull’età minima

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

L’Unione europea accelera sul controllo degli anni degli utenti con una nuova app annunciata da Ursula von der Leyen. La misura nasce dopo mesi di dibattito sui rischi per minori e adolescenti. Cresce infatti la preoccupazione per gli effetti su salute mentale e dipendenza digitale. Tuttavia, il modello scelto da Bruxelles appare più prudente rispetto a quello australiano. E lascia aperti diversi nodi politici e operativi

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