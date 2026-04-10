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Francia, adolescente accoltellata da un compagno di scuola nella Loira

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©Getty

Il presunto aggressore è stato "isolato dal personale scolastico in una stanza prima di essere arrestato e preso in custodia dalla gendarmeria", ha dichiarato la prefettura in un comunicato stampa. L'aggressione sarebbe avvenuta in seguito a una lite

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Una ragazza adolescente è stata accoltellata da un altro studente in una scuola superiore di Ancenis, tra Nantes e Angers, ed è stata ricoverata in ospedale. A renderlo noto la prefettura della Loira Atlantica, che parla di una "lite personale". Il presunto aggressore, secondo quanto riporta il comunicato della prfettura, è stato "isolato dal personale scolastico in una stanza prima di essere arrestato e preso in custodia dalla gendarmeria".

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