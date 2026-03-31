Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Sale la benzina, scende il consenso di Trump: il punto sui sondaggi

Gianluca De Feo

Youtrend

Il tasso di approvazione del presidente Usa, già al minimo, non dava da tempo segnali di miglioramento, ma ora, a distanza di un mese dall'inizio della guerra in Iran, registra un vero crollo secondo alcune rilevazioni. Il punto critico resta l'economia: pesano le conseguenze della situazione internazionale sui portafogli degli americani

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ