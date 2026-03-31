Sale la benzina, scende il consenso di Trump: il punto sui sondaggi

Il tasso di approvazione del presidente Usa, già al minimo, non dava da tempo segnali di miglioramento, ma ora, a distanza di un mese dall'inizio della guerra in Iran, registra un vero crollo secondo alcune rilevazioni. Il punto critico resta l'economia: pesano le conseguenze della situazione internazionale sui portafogli degli americani
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