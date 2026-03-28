Francia, incidente ad un bus di turisti israeliani: morta adolescente

Il mezzo sul quale si trovavano la 12enne deceduta e altri 14 turisti originari di Israele si è ribaltato dopo aver percorso un tratto di strada all'indietro verso un ripido pendio. È successo prima dell'una di notte alla stazione di Belleville, in Savoia. Le altre persone coinvolte, lievemente ferite, sono state soccorse: due di loro sono stati trasportati all'ospedale di Albertville

Tragico incidente stradale in Francia. Una giovane turista israeliana di 12 anni è morta poco prima dell'una di notte alla stazione di Belleville, località sciistica dell'Alta Savoia, quando il bus sul quale si trovava si è ribaltato. Secondo quanto riferito dalla prefettura del dipartimento, sul mezzo c’erano altre 14 persone, tutti turisti originari di Israele: il bus, stando alla prima ricostruzione, ha percorso diversi metri all'indietro verso un ripido pendio prima di ribaltarsi. Probabilmente l'autista stava andando in retromarcia e non si è accorto che stava finendo nel dirupo. I feriti lievi sono stati soccorsi e due di loro sono stati trasportati all'ospedale di Albertville, secondo quanto dichiarato dal viceprefetto Bruno Charlot. L'incidente è avvenuto mentre il gruppo stava lasciando l'hotel per recarsi all'aeroporto.