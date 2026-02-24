Come evitare la mortalità materna in zone di conflitto?

Nel 2023 oltre il 60% delle 260mila donne morte prima, dopo o durante il parto si trovava in Paesi colpiti da conflitti o fragilità istituzionali. Per questo, l'Organizzazione mondiale della sanità avverte: sono in gran parte decessi prevenibili. Senza dati e sistemi sanitari resilienti, però, l’obiettivo 2030 di riduzione resta lontano. Ne abbiamo parlato con Jenny Cresswell, ricercatrice e co-autrice del rapporto dell'Oms