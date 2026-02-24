Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Come evitare la mortalità materna in zone di conflitto?

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

Nel 2023 oltre il 60% delle 260mila donne morte prima, dopo o durante il parto si trovava in Paesi colpiti da conflitti o fragilità istituzionali. Per questo, l'Organizzazione mondiale della sanità avverte: sono in gran parte decessi prevenibili. Senza dati e sistemi sanitari resilienti, però, l’obiettivo 2030 di riduzione resta lontano. Ne abbiamo parlato con Jenny Cresswell, ricercatrice e co-autrice del rapporto dell'Oms

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ