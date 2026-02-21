Offerte Sky
Mondo

Quanti sono davvero i morti a Gaza? Il nuovo studio di Lancet

Luciana Grosso

Ispi
Il report, basato su elaborazioni statistiche e indagini sul campo, sostiene che la cifra dei 70mila morti in due anni — diffusa dal governo di Hamas e ritenuta plausibile anche da Israele — sarebbe ampiamente sottostimata. Tuttavia, gli autori avvertono che le cifre fornite, pur più elevate rispetto alle precedenti, restano probabilmente conservative, perché l’indagine si interrompe quasi un anno prima del cessate il fuoco e non include l’intero impatto delle morti legate alla crisi sanitaria e alimentare

