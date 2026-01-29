Industria globale della fertilità: bannare o regolamentare?

Il caso di Eve, giovane thailandese reclutata in Georgia come madre surrogata, racconta le contraddizioni del mercato transnazionale della fertilità, dove le pressioni dell’inverno demografico alimentano un settore ancora poco regolamentato. Tra abusi, autonomia femminile e deregolamentazione, la surrogazione interroga responsabilità degli Stati e diritti umani, spiega a Sky Tg24 Insider Macarena Sáez, direttrice esecutiva della Divisione Diritti delle donne di Human Rights Watch
