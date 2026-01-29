Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Industria globale della fertilità: bannare o regolamentare?

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

Il caso di Eve, giovane thailandese reclutata in Georgia come madre surrogata, racconta le contraddizioni del mercato transnazionale della fertilità, dove le pressioni dell’inverno demografico alimentano un settore ancora poco regolamentato. Tra abusi, autonomia femminile e deregolamentazione, la surrogazione interroga responsabilità degli Stati e diritti umani, spiega a Sky Tg24 Insider Macarena Sáez, direttrice esecutiva della Divisione Diritti delle donne di Human Rights Watch

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ