Mondo

I nuovi elettori del Partito Repubblicano: più giovani e meno radicali

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Dai sondaggi emerge il quadro di una base non compatta: tra le nuove leve tanti giovani, delusi del Partito Democratico, con posizioni più aperte su temi come l’immigrazione. Se i repubblicani potranno ancora contare sul loro voto alle midterm di novembre, però, è tutto da vedere

