Usa, Russia e Cina mordono: come risponde l'Europa?

Il senso di accerchiamento l’Europa ora lo sente, specialmente perché non è sicura di avere mezzi sufficienti per fermare le fameliche potenze concorrenti. E il nuovo atteggiamento degli Stati Uniti è l’ennesima sveglia che costringe i Paesi europei a reagire. A parole e con i fatti, ma come? Ecco i tre modi in cui l'Ue pensa di rispondere e quali sono gli ostacoli che si presentano