Iran, lo chef Niccolò: "La mia ragazza in una prigione a cielo aperto"

“Sto bene, ma non posso parlare”. Niccolò Califano, 29enne concorrente di Masterchef 13, racconta la paura per la fidanzata iraniana, che ha risentito oggi in una telefonata di pochi secondi dal blackout di Internet iniziato l'8 gennaio. "Da 24 anni aspetta che il regime cada perché non sopporta più di vedere calpestati i suoi diritti", racconta. "Non riesco a immaginare un futuro. Lo hijab? Le ragazze per strada non lo indossano quasi più". Le vittime uccise nelle proteste sarebbero oltre 10 mila