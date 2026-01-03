Venezuela, blitz Usa e cattura di Maduro: cosa succede ora?

Dopo il raid Usa e la cattura di Maduro a Caracas, Emmanuele Panero (Ce.Si), Antonella Mori (Ispi) e l’ex generale Vincenzo Camporini analizzano a Sky Tg24 Insider scenari militari, politici e possibili sviluppi per il Venezuela, osservando l'evolversi del ruolo degli Stati Uniti nelle Americhe