L’uomo che ha attraversato l’impossibile vuole far fiorire il deserto
L’esploratore italiano Max Calderan, dopo aver inciso la “Calderan Line” nel cuore del deserto Rub’ al Khali — 1200 km di sabbia inesplorata attraversati in solitaria —torna con un progetto visionario: trasformare quella linea in un corridoio verde visibile dal satellite. E oggi apre il suo sogno al mondo con la EQ Run Exploration, un’esperienza che porta i partecipanti nel centro geografico del deserto più inaccessibile del pianeta
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider