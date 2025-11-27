Offerte Black Friday
Mondo

L’uomo che ha attraversato l’impossibile vuole far fiorire il deserto

Daniele Moretti

©Getty

L’esploratore italiano Max Calderan, dopo aver inciso la “Calderan Line” nel cuore del deserto Rub’ al Khali — 1200 km di sabbia inesplorata attraversati in solitaria —torna con un progetto visionario: trasformare quella linea in un corridoio verde visibile dal satellite. E oggi apre il suo sogno al mondo con la EQ Run Exploration, un’esperienza che porta i partecipanti nel centro geografico del deserto più inaccessibile del pianeta

