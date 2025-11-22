Offerte Black Friday
Da Tutankhamon a Cheope, la civiltà egizia prende vita al Gem di Giza

Sabrina Rappoli
Francesca Amè

Il Grand Egyptian Museum, inaugurato dopo anni di lavori, accoglie i visitatori con un percorso immersivo tra reperti millenari e viste sulle Piramidi. Dalla maschera di Tutankhamon alla barca di Cheope, un tempio della storia che punta a 5 milioni di turisti l’anno

