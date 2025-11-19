Cosa cambia in Slovenia con la nuova legge sulla sicurezza

La Slovenia approva la “Legge Šutar”, che amplia i poteri di polizia su perquisizioni e sorveglianza. La norma, nata dopo un omicidio attribuito a un giovane rom, è accusata di favorire discriminazioni non dichiarate verso le comunità rom, nonostante le smentite del governo
