Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Bataclan, mamma di Solesin: "10 anni dopo il mondo non è migliore”

Agnese Ranaldi

©Getty

A dieci anni dagli attentati del 13 novembre 2015, Parigi ricorda le 132 vittime del Bataclan, tra cui Valeria Solesin. La madre, Luciana Milani, ospite di Start su Sky TG24, riflette: “Anche dopo Charlie Hebdo, quell’atto di terrorismo indiscriminato non ce lo aspettavamo”

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ