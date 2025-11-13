Mondo
Bataclan, mamma di Solesin: "10 anni dopo il mondo non è migliore”
A dieci anni dagli attentati del 13 novembre 2015, Parigi ricorda le 132 vittime del Bataclan, tra cui Valeria Solesin. La madre, Luciana Milani, ospite di Start su Sky TG24, riflette: “Anche dopo Charlie Hebdo, quell’atto di terrorismo indiscriminato non ce lo aspettavamo”
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi