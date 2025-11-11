Ecco come 8 senatori dem avvicinano Trump alla fine dello shutdown

Dopo 40 giorni, una parte dell'opposizione ha votato un piano concordato con i repubblicani di Trump per la riapertura provvisoria del governo valido almeno fino al 30 gennaio 2026. Una scelta motivata con diverse ragioni ma che rischia di spaccare ulteriormente il partito
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi